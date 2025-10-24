Szarvassal ütközött az autó, de más is történt vele

Keszthelyen, péntek reggel váratlan esemény történt a Napfény soron. Kisautó ütközött egy szarvasnak, a balesetben akkora volt a becsapódás ereje, hogy az autó még a villanyoszlopnak is nekiment – írta meg a Zaol.hu.

Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói érkeztek ki a baleset helyszínére

Kép forrása: Lakesz Péter c. tű. főtörzsőrmester - Keszthely HTP

Reggel 8 óra előtt volt szükség a tűzoltók beavatkozására, a szakemberek áramtalanítottak az autót.

A balesetben a jármű belecsapódott a buszmegállóba is

Szerencsére a helyszínen nem tartózkodott senki a buszra várva, a személyautó vezetője is épen megúszta a balesetet.

A vadbalesetek könnyen járhatnak végzetes kimenettel. Júliusban nem járt ilyen szerencsével egy másik sofőr Sándorfalva és Ópusztaszer között, amikor egy őz került az úttestre. Az autó vezetője ösztönből félrerántotta a kormányt, azonban nem volt bekötve.