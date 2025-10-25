Hírlevél

Rendkívüli

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

baleset

Szarvassal ütközött, majd az oldalára borult egy teherautó

29 perce
Vaddal ütközött egy teherautó szombat reggel, a 4-es főút 124-es kilométerénél. A balesetet szenvedő többtonnás jármű elhagyta az úttestet, és oldalával az árokba borult. A műszaki mentés órákig tartott.
baleset4-es főútteherautótörökszentmiklósszarvasvadgázolás

Szombat reggel a 4-es főút 124-es kilométerszelvényénél, Törökszentmiklós külterületén baleset történt: szarvast gázolt egy teherautó. A jármű az ütközés következtében letért az útról és oldalára borulva az árokban kötött ki. A helyszínre a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók érkeztek. A helyszínen készült képek tanúsága szerint az ütközés brutális erejű lehetett, a nehézgépjárművet órákig tartó művelet során, közel féltucat ember segítségével sikerült talpra állítani - tájékoztatott a Szoljon.hu.

Baleset a 4-es főúton: vaddal ütközött a teherautó
Baleset a 4-es főúton: vaddal ütközött a teherautó
Fotó: Beküldött fotó/Szoljon.hu

A szarvas elpusztult, a teherautó sofőrje megsérült a balesetben

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál nformációi szerint a balesetet elszenvedett  jármű vezetőjét fejsérüléssel szállították kórházba. Az ütközést a szarvas nem élte túl. 

Hasonló baleset történt Keszthelyen is, ott egy személyautó ütközött vadálattal. A becsapódás akkora volt , hogy a gépkocsi még egy villanyoszlopnak is nekihajtott. 

 

