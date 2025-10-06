Gyalogost gázolt a trolibusz – képeken mutatjuk az esetet

Az SZKT (Szegedi Közlekedési Kft.) tájékoztatása szerint a baleset miatt a Bartók tér és a Bakay Nándor utca között trolibuszok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az átszervezés következtében a vonalakon előreláthatólag 10-15 perces késésekre kell számítani - írta a Délmagyar.hu.

Pótlóbuszok közlekednek a baleset miatt

Fotó: Gémes Sándor/Delmagyar.hu

Baleset miatt forgalom változás

Könnyű sérüléssel járó baleset történt a szegedi Londoni körúton, ahol egy trolibusz elgázolt egy gyalogost, aki könnyebben sérült meg. A helyszínen, a Londoni körút 1. előtt félpályás útzár van érvényben.

