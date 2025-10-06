Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
baleset

Gyalogost gázolt a trolibusz – képeken mutatjuk az esetet

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Reggel egy trolibusz elütöt egy gyalogost a szegedi Londoni körúton, ami miatt félpályás útzárat vezettek be. A súlyos közlekedési baleset a reggeli csúcsforgalomban jelentős fennakadásokat okozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetútzárSzegedi Közlekedési KftSZKTgázolástrolibuszgyalogos

Az SZKT (Szegedi Közlekedési Kft.) tájékoztatása szerint a baleset miatt a Bartók tér és a Bakay Nándor utca között trolibuszok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az átszervezés következtében a vonalakon előreláthatólag 10-15 perces késésekre kell számítani - írta a Délmagyar.hu.

Pótlóbuszok közlekednek a baleset miatt
Pótlóbuszok közlekednek a baleset miatt
Fotó: Gémes Sándor/Delmagyar.hu

Baleset miatt forgalom változás

Könnyű sérüléssel járó baleset történt a szegedi Londoni körúton, ahol egy trolibusz elgázolt egy gyalogost, aki könnyebben sérült meg. A helyszínen, a Londoni körút 1. előtt félpályás útzár van érvényben.

A képek megtekintéséhez kattintsanak ide.

Nemrég egy idős asszonyt gázoltak el, de az ő esete kicsit súlyosabb volt. Az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak róla.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!