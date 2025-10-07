Helyszíni fotók a hétfő délutáni tömegbalesetről

Hírlevél

Hat autó rohant egymásba hétfő délután Oroszlány és Környe között, tömegbalesetet okozva a szakaszon. A helyszínről friss fotók érkeztek, amelyek jól mutatják a baleset súlyosságát.
Hétfő délután tömegbaleset történt a 8119-es úton, Oroszlány és Környe között, ahol hat személyautó ütközött. A helyszínre érkező tűzoltók áramtalanították a hét utast szállító járműveket, a mentők is kiérkeztek, az útszakaszt lezárták, a karambol súlyosságát pedig új helyszíni fotók mutatják - írta a Kemma.hu.

Fotó: OVTV / Facebook 

Fotók a balesetről

A katasztrófavédelem legfrissebb fotói szerint a járművek súlyosan megrongálódtak, a tűzoltók és mentők gyors beavatkozása mellett a helyszínen jelentős torlódás alakult ki. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a tömegbalesetben ketten, egy 50 év körüli nő és egy azonos korú férfi szenvedtek könnyebb sérüléseket, őket kórházba szállították.

Hétfőn Bonyhádnál is brutális baleset történt, aminek képei hasonlóan megrázóak.

 

