Helyszíni fotók a hétfő délutáni tömegbalesetről

Hétfő délután tömegbaleset történt a 8119-es úton, Oroszlány és Környe között, ahol hat személyautó ütközött. A helyszínre érkező tűzoltók áramtalanították a hét utast szállító járműveket, a mentők is kiérkeztek, az útszakaszt lezárták, a karambol súlyosságát pedig új helyszíni fotók mutatják - írta a Kemma.hu.

Hat autó ötközött tömegbalesetben hétfő délután

Fotó: OVTV / Facebook

Fotók a balesetről

A katasztrófavédelem legfrissebb fotói szerint a járművek súlyosan megrongálódtak, a tűzoltók és mentők gyors beavatkozása mellett a helyszínen jelentős torlódás alakult ki. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a tömegbalesetben ketten, egy 50 év körüli nő és egy azonos korú férfi szenvedtek könnyebb sérüléseket, őket kórházba szállították.

