Már hajnalban elesett az M5-ös egy durva baleset miatt

Összeütközött egy kisteherautó és egy utánfutós autó az M5-ös autópályán. A baleset miatt azonnal hatalmas lett a dugó.
Kedden reggel baleset történt a a főváros felé vezető oldalon, az M5-ös autópálya 31-es kilométerénél egymásba hajtott két jármű - számolt be róla a Baon.hu.

Baleset történt az M5-ös autópályán
Fotó: MW/Nool.hu

Baleset miatt áll a forgalom

Egy kisteherautó és egy utánfutót vontató autó karambolozott, sok törmelék került az útra. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a baleset miatt az autópályán torlódik a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

