Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bődületes ukrán hazugságot lepleztek le, Moszkva válasza nem maradt el

traktorbaleset

Brutális traktorbaleset, újra kellett éleszteni a sofőrt - képek

22 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy traktor árokba borult a 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között. A súlyos baleset után a sofőrt a mentők élesztették újra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
traktorbalesetPapp-Kunkli NóraOrszágos MentőszolgálatNagyhegyesbalesetHajdúszoboszló

Egy traktor az árokban kötött ki kedden, a 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között, a balesetben a sofőr súlyosan megsérült - írta a Haon.hu. 

Árokba borult a traktor Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között a 3321-es úton, a balesetet szenvedett férfit a mentőknek kellett újraéleszteni.
Árokba borult a traktor Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között a 3321-es úton, a balesetet szenvedett férfit a mentőknek kellett újraéleszteni.
Fotó: HAON/ Tóth Imre

A baleset nyomán újra kellett éleszteni a sofőrt

A portálnak nyilatkozó Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a jármű vezetője rosszul lett, letért az útról. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a sofőrt sikeresen újraélesztették, majd kórházba szállították. A helyszínen a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók segédkeztek. A Haon.hu oldalán több, a baleset helyszínén készült képet is megtekinthetnek

Legutóbb október elején számoltunk be egy traktoros balesetről: akkor egy furgon olyan erővel csapódott bele a nehézgépbe, hogy mindkét jármű felborult. A látványos helyszíni képekért kattintson az Origo.hu korábbi cikkébe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!