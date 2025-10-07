Brutális traktorbaleset, újra kellett éleszteni a sofőrt - képek

Egy traktor az árokban kötött ki kedden, a 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között, a balesetben a sofőr súlyosan megsérült - írta a Haon.hu.

Árokba borult a traktor Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között a 3321-es úton, a balesetet szenvedett férfit a mentőknek kellett újraéleszteni.

Fotó: HAON/ Tóth Imre

A baleset nyomán újra kellett éleszteni a sofőrt

A portálnak nyilatkozó Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a jármű vezetője rosszul lett, letért az útról. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a sofőrt sikeresen újraélesztették, majd kórházba szállították. A helyszínen a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók segédkeztek. A Haon.hu oldalán több, a baleset helyszínén készült képet is megtekinthetnek.

