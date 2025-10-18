Traktor és kisteherautó ütközött az M7-esnél

Hírlevél

Szombat reggel Balatonlelle térségében egy traktor karambolozott egy kisteherautóval. A baleset az M7-es autópálya közelében történt.
Október 18-án szombaton pár perccel reggel fél kilenc után egy traktor összeütközött egy kisteherautóval Balatonlelle térségében. A baleset a Várszói úton, az M7-es autópálya közelében történt - írta meg a Sonline.hu. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, és biztosították a területet.

Baleset történt az M7-esnél október 18-án reggel: traktor ütközött kisteherautóval (a kép illusztráció)
Baleset történt az M7-esnél október 18-án reggel: traktor ütközött kisteherautóval (a kép illusztráció)
Fotó: Toth Imre/Sonline.hu

Dugó a baleset helyszínén

A mentési munkálatok idejére óriási dugó alakult ki a baleset helyszínén. 

A szeptember végi borús napokban több karambolról is beszámoltak a vármegyei lapok. Szeptember 26-án például sokkoló traktorbaleset bénította meg a forgalmat, amelynek halálos áldozata is volt.

 

