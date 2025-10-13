Sokkoló: túlélte az ütközést, mégis életét vesztette a sofőr a sztrádán

A TV2 Tények című műsorában számoltak be róla, hogy a baleset az M4-es autópályán, Üllő közelében történt vasárnap hajnalban. A 20 éves budapesti férfi elveszítette uralmát a járműve felett, ekkor sodródott le az útról, majd nekicsapódott a szalagkorlátnak. Ezután megállt és kiszállt az autójából, hogy felmérje a károkat. Gyalog elindul a belső sávban, ekkor egy nagy sebességgel érkező autó elütötte. Bár a sérültet több arra közlekedő autós is megpróbálta újraéleszteni, nem tudtak segíteni rajta. A férfi életét, aki a Tények információi szerint ittasan ült a volán mögé, a kiérkező mentők sem tudták megmenteni.

Így lett egy balesetből három, az M4-esen Fotó: Tények.hu

Még egy baleset törént az ütközés következtében

A szalagkorlátnak csapódás következtében kitört az autó egyik kereke, amely az útpályán feküdt, ennek pedig nekiütközött egy arra haladó autó.

Egy másik halálos közúti baleset főszereplője is egy igen fiatal sofőr volt. A 19 éves fiú nem adott elsőbbséget a zebrán, tragédia lett a vége. Hogy mi történt pontosan, azt megtudhatja, ha ide kattint.