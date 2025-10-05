Vasárnap délelőtt Siófokon, a 7-es főút mellett a tűzoltóság egy vízszállító autója árokba zuhant. A baleset Lidl mellett történt, a kocsi éppen helyszínre sietett - írta meg a Sonline.hu.

Egy gépjárművezető felvételt készített a balesetről, és megosztotta azt a Siófoki élet Facebook-csoportban

Kép forrása: Siófoki élet

Egy füstölgő épülethez igyekeztek a tűzoltók, vonulás közben történt a baleset

Mihályka Szabinától, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől megtudta a Sonline.hu, hogy csak a sofőr utazott a vízszállító járműben, aki ki tudott szállni a felborult tűzoltóautóból. A portál további képeket és egy videót is közzétett a balesetről, amelyet ide kattintva lehet megtekinteni.

