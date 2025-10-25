Súlyos baleset történt, nyolcéves kislányt szállítottak a sürgősségire

A Baon.hu információi szerint egy Császártöltés felől érkező személyautó lelassított, mert balra akart kanyarodni, ekkor hátulról belecsapódott a mögötte érkező gépkocsi. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a hátul érkező autóban mindkét oldalon kinyíltak a légzsákok. A karambolozó járműben csak a figyelmetlen sofőr, egy fiatal nő ült, aki megsérült a balesetben. A másik sérült a vétlen autóban utazó nyolcéves kislány, aki a mellkasán szenvedett könnyebb zúzódásos sérülést.

Utoléréses baleset történt szombat délután Kecelen

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A helyszínre két mentőautó érkezett, a mentők a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították a sérülteket. A Bács-Kiskun vármegyei hírportál úgy értesült, hogy a kislány gyerekülésben utazott, ezért nem történt nagyobb baj.

