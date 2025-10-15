Egy focimeccsnek indult – súlyos vaskerítést temette maga alá az 5 éves kisfiút

Budapest XXI. kerületében, október 14-én kedd délután egy nehéz vaskerítés felborult és maga alá temetett egy 5 éves kisfiút, aki éppen focizni készült a barátaival. A baleset nyomán a gyermeket kórházba szállították - írta meg a Borsonline.hu.

A balesetet okozó vaskerítést csak több felnőtt tudta leemelni a gyermekről

Kép forrása: Pixabay

A balesetet szenvedett kisfiút 24 órás megfigyelés alatt tartják

A kisfiúnak duzzanatai és zúzódásai keletkeztek a karján, arcán, hátán, és a derekán. Az eddigi orvosi vizsgálatok szerencsére nem mutattak ki súlyosabb sérülést. A gyermek szülei úgy vélik, az önkormányzat felelőssége is felmerülhet a balesetben, ezért feljelentést tettek. A kerület eközben arról adott ki tájékoztatást, hogy valaki már korábban megrongálta a vasszerkezetet, ezért következhetett be a baleset. A kerítést már szerdán megjavították.

Nyugtalanító, hogy nem ő az egyetlen kisfiú, akit focizás közben ért baleset. Egy 6 éves kisfiú fejére játék közben rádőlt egy súlyos focikapu a nem megfelelő rögzítés miatt egy horgásztónál. A szörnyű eset részletei az Origo.hu korábbi cikkében.