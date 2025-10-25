Veszélyes anyagot szállító kamion hajtott le az útról és borult fel

Pénteken este Körmend felől Szombathely irányába haladt egy szlovén rendszámú pótkocsis Mercedes a 86-os főúton, amikor Balogunyom közelében letért az útról és balesetet szenvedett. A jármű egy jobbra ívelő kanyarban egyenesen folytatta az útját, majd egy töltésen lehaladva az oldalára borult egy kerékpárúton - írta a Veol.hu.

Balesetet szenvedett egy veszélyes anyagot szállító kamion

Fotó: Horváth Istvánné/VAOL

A balesetben ketten sérültek meg

A balesetben a teherautó vezetője életveszélyesen, váltótársa (utasa) pedig súlyosan megsérült. Mindkét sérültet a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

Mivel a felborult kamion veszélyes anyagot is szállított, a műszaki mentéshez a tűzoltók mellett a Katasztrófavédelem mobil laborja is a helyszínre vonult. A szakemberek gondosan kipakolták a veszélyes rakományt a pótkocsiból.

Az útszakaszt lezárták a kiterjedt műszaki mentés idejére, amelyhez darura és kamionmentőre is szükség volt, és hajnali 1 óráig tartott. A balesetről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

Nemrég egy szarvas okozott súlyos balesetet, ami miatt az autó egy villanyoszlopnak csapódott, erről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.