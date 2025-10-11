Olyat mutatunk, nem hisz majd a szemének

Csak a fehér autó teteje látszott ki a két-három méter mély vízből - írta meg a Baon.hu. Arra járó gyalagosok vették észre szombaton kora délelőtt, hogy egy sofőr belehajtott a Duna-völgyi-főcsatornába, aztán a kocsit hátrahagyva nyom nékül eltűnt. Azonnal hívták a segélyhívót. A rejtélyes baleset számtalan kérdést vetett fel a szakemberekben.

Lopott autóval szenvedett balesetet, a pár fokos Duna-völgyi-főcsatornába hajtott

Fotó: Pozsgai Ákos

Rendőrök, mentők, tűzoltók siettek a vízhez és a búvárok is megjelentek, akik lemerültek, hátha a víz alatt találják meg a sofőrt. Amíg ők azt keresték, aki belehajtott a vízbe, a többiek megpróbálták rekonstruálni az eseményeket. Átvizsgálták a helyszínt. Megállapították, hogy az autó Kecel felől érkezett a Duna-völgyi-főcsatornához. A fölötte ívelő híd és az útszűkület előtt mintegy száz méterre térhetett le az útról jobbra, majd a nádason keresztül egyenesen a vízbe hajtott és a meder közepéig meg sem állt. Amikor a búvárok kijelentették, hogy senki sincs a pár fokos vízben, elkezdték kiemelni a kocsit a vízből.

Kis híján balesetet okozott az autóval

Ezután derült ki, hogy a kocsit ellopták. Péntek este vitte el valaki egy öregcsertői tanyáról, amit a tulaj bejelentett a rendőrségen. Egy másik bejelentőtől pedig azt az információt kapták, hogy pár órával azelőtt, hogy megtalálták,

valaki őrülten száguldozott vele az utcákon.

Áthajtott árkon-bokron, és közen több életveszélyes helyzetet is előidézett. Keresik az ámokfutót. Most a keceli köztérfigyelő kamerák felvételeit elemzik és tanúkat hallgatnak ki.

A rendőrök azt feltételezik, hogy a sofőr egyedül ülhetett a kocsiban és megsérült a balesetben.

Tavasszal is kísértetiesen hasonló történt. Egy autó lesodródott az útról, a Duna-völgyi-főcsatornába zuhant, és elmerült a vízben az 5211-es út 33-as kilométerénél, Kunszentmiklós és Kunadacs között. Egy 71 éves, kunszentmiklósi asszony vezetett, ő megsérült, 80 éves férfi utasa viszont a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

