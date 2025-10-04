Brutális gyalogosgázolás: az idős asszony a szembejövő autó alá került

Brutális gyalogosgázolás történt ma délelőtt Kecelen. A Kossuth Lajos utcában, az idős biciklis hölgy már a zebra középénél járt, amikor elütötte az autó. A mentők hamar a baleset helyszínére érkeztek - írta meg a Baon.hu.

A baleset könnyen megelőzhető lett volna, amennyiben a sofőr fékez a gyalogos átkelőhelynél

Kép forrása: Pozsgai Ákos

A gondatlan személyautó vezető azonban nem fékezett, sajtóértesülések alapján a kormányt félrántotta, de már túl késő volt. Az idős asszony a szemközti sávba zuhant az ütközés erejétől, ahol beszorult egy szembejövő autó alá.

A balesethez érkező mentők mindent megtettek

Az asszonyt kisegítették az autó alól, rögtön ellátták a helyszínen, majd kórházba szállították. A rendőrök a helyszínélés idejére az utat teljes szélességében lezárták. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

