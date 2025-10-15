Fejjel lefelé a csatornában kötött ki az autó, miután átadták a volánt a 15 éves gyereknek

2022 májusának végén kis híján szörnyű tragédiát okozott egy 15 éves fiú Csanádpalota közelében. A baleset miatt a Szegedi Törvényszék elítélte a szülőket és a kiskorú sofőrt sem kímélte - írta meg a Délmagyar.hu.

A fiú a baleset során elveszítette az irányítást a jármű felett, amely árokba borult, és fejjel lefelé csatornába zuhant

Kép forrása: Pixabay ( illusztráció)

Az apa és élettársa, valamint a kamasz gyermek gond nélkül ki tudtak mászni az ablakon, azonban az autóban utazó kétéves baba gyermekülésbe volt szíjazva, így hosszabb ideig víz alatt maradt.

A kisgyermeket a baleset helyszínére szemből érkező sofőr mentette meg

Az eset könnyen tragédiába torkolhatott volna, szerencsére a 2 éves életét a gyors elsősegélynyújtás megmentette. A bíróság szerint a felnőttek súlyosan megszegték szülői kötelezettségüket, ezzel veszélyeztetve a rájuk bízott kiskorúak testi-lelki fejlődését. Gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt két évre próbára bocsátották a fiatalkorú vádlottat. Az apát és az élettársát három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság. Ők fejenként másfél év, három évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

Egy középkorú ittas férfi úgy döntött, hogy egy 11 éves gyereket fog sofőrnek használni. Az út menti patak medrében kötött ki a jármű. Bár a férfi elmondása szerint nem sokra emlékezett a történtekből, annyira azért mégis, hogy másnap felkeresse a srácokat, hogy ne keverjék bele az ügybe.