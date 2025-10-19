Hírlevél

karambol

Autó csapódott mezőgazdasági gépnek és elkaszált egy másik járművet is

Vasárnap három személyautó és egy mezőgazdasági vontató ütközött egymásnak Demecsernél. A balesetnek halálos áldozata is van.
karambolújjáélesztésDemecserenbalesettragédiaszemélyautó

Mint ahogy azt korábban megírtuk, tragikus karambol történt Demecseren. A súlyos balesetben három személyautó és egy mezőgazdasági vontató csapódott egymásnak. A szerencsétlenség emberéletet követelt - írta meg a Szon.hu.

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére, ám egy férfi életét már nem tudták megmenteni.
Fotó: Bozsó Katalin

A balesetnek egy halálos áldozata van

Több mentőegységet is küldtek a helyszínre, a demecseri önkéntes és nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek a sérültekhez. Egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az autóból. 

A szerencsétlenség nyomán több embert is kórházba szállítottak, egy férfit mentőhelikopter vitt el. A baleset egyik áldozatának azonban összeomlott a keringése, és az újraélesztési kísérlet is sikertelen volt, a férfi a helyszínen elhunyt. A Szon.hu egy friss videót is közzétett a helyszínről, amelyet ide kattintva tud megnézni. 

 

