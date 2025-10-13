Balhé a vonaton: előzmények nélkül vertek össze egy utast

2025 októberében egy férfi minden előzmény nélkül rátámadt egy másik utasra a Budapestről Hatvanba közlekedő vonaton. Az áldozatot többször nagy erővel fejen és arcon ütötték, majd a földre kerülve tovább bántalmazták. A balhénak végül az egyik utas fellépése vetett véget – írta a Haon.hu.

A balhé a semmiből tört ki a hatvani vonaton

Fotó: Magyarország Ügyészsége/Heol.hu

Balhé a semmiből

A bűncselekménynek az vetett véget, hogy egy harmadik személy közbelépett, és a gyanúsítottat ellökdöste a sértett közeléből. A bántalmazás következtében a sértett sérülései – a csodával határos módon – 8 napon belül, maradandó fogyatékosság és súlyos egészségkárosodás nélkül gyógyultak. A támadás intenzitására, a támadott testtájékra és a kitartó szándékra figyelemmel a súlyosabb eredmény elmaradása csupán a véletlenen múlott

– tájékoztatta az ügyészség sajtószóvivője a Heol.hu-t.

A vád tárgya súlyos testi sértés bűntettének kísérlete. A Hatvani Járási Ügyészség elzárás kiszabására tett indítványt. Ha a megtámadott utas sérülése nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett volna, akkor az agresszor súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.

A magamutogató szatír balhéja

Egyre gyakrabban érkeznek híradások a vonatokon történő balhékról. Szeptemberben egy ismeretlen férfi Dorog és Magdolna-völgy között a frászt hozta az utasokra. A szatírról kép is készült, a rendőrség kiadta ellene a körözést.