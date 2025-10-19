A pécsi Centrum parkoló a belváros központi helye, sok autó befogadására képes. A Bama.hu szerint mindig is szerették a balhé helyi királyai. Nem is olyan régen még hetente kellett ide rendőröket hívni miattuk, de mostanában ritkábban fordulnak meg környéken. Nem úgy a patkányok, amelyek szó szerint elléptek a parkolót.

A balhézók után patkányok lepték el a belvárosi parkolót Fotó: Bama.hu

Balhézók mentek, patkányok jöttek

A helyi újságírók pénteken jártak a Centrum parkolóban, hogy ellenőrizzék, tényleg igaz-e, hogy sok betegség terjesztő rágcsáló járkál a kocsik között.

Lyukak a földben, ürülék, és a patkányok számára mennyei körülmények: szemét is bőven található a környéken"

- írták, amely arra utal, hogy az olvasóiknak igaza van. A Bama.hu munkatársai arra jutottak, hogy a parkoló mellett élő hajléktalanok miatt alakulhatott ki az áldatlan állapot. A szemétből kiszedett ételmaradékok ugyanis vonzzák a patkányokat.

Sajnos megfelelő körülményeket találtunk a parkoló környékén annak, hogy valóban patkányok éljenek itt.

Ugyanakkor nem csak ez a terület fertőzött Baranya vármegye székhelyén.

Kertváros egyes részein és az Endresz György utcában is felütötte a fejét a rágcsáló probléma, a patkányok ellen házilag pedig nehéz humánus módszerrel felvenni a harcot"

- olvasható a cikkben.

Miért rosszabbak a patkányok, mint a balhézó fiatalok?

Ezek az egérnél nagyobb, hosszúfarkú rágcsálók veszélyes betegségeket terjeszthetnek. Aki velük találkozik, könnyen elkaphatja például a lázas állapotot előidéző, máj és vesekárosodást eredményező leptospirózist, amelyet az állatok vizelete terjeszt, de a hantavírus és a szalmonellózis is gyakran terjed a segítségükkel. A helyi lap szerint - ha már a balhézókat sikerült eltakarítani Pécs gyönyörű belvárosából -, ideje lenne ugyanezt tenni a rágcsálókkal is.

