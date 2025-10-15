A Szeghalmi Járásbíróság jogerős ítéletet hozott egy 33 éves, különös visszaesőnek minősülő vésztői férfival szemben, akit üzletszerűen elkövetett lopás miatt ítéltek el. A Szeghalmi Járási Ügyészség vádirata szerint a büntetett előéletű férfi az egyik lakatlan vésztői házba tört be, ahol a bűncselekmény elkövetéséhez egy baltát használt. Az előkészítő ülésen a bíróság a férfit 65 nap elzárásra ítélte. Emellett az ítélet kimondta a balta elkobzását, amelyet a nyomozás során lefoglaltak - írta a Beol.hu.

Balta segítségével tört be egy házba, hogy kifossza (Illusztráció)

Amit tudott, vitt, annak érdekében, hogy majd késöbb eladja balta

A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a munkanélküli férfi, aki rendszeres bevétel hiányában haszonszerzésre törekedett, február 10-én, sötétedés után vonult el egy vésztői lakatlan házhoz.

Az volt a terve, hogy eladható tárgyakat keres az épületben, amelyeket magával vihet.

A betörés során a kiskaput leemelte a helyéről, majd a baltável kifeszítette a bejárati ajtó zárját. A portyázás eredményeként a hálószobából ellopott egy 20 ezer forint értékű DVD-lejátszós házimozi fejegységet és egy 10 ezer forint értékű mélynyomót. A férfi az összesen 30 ezer forint értékű holmikat elrejtette az otthonában. Később akarta ezeket eladni. A rendőrök viszont még az előtt elfogták, hogy pénzzé tehette volna zsákmányát. A hatóság mindent lefoglalt és visszaadott a kifosztott áldozatnak.

