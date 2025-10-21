Elszabadultak az indulatok a baracskai börtönben

Két évvel ezelőtt, novemberben akciófilmbe illő jelenet zajlott a baracskai börtönben. Egy fogvatartott felkeltette a zárkatársat, mire annál elgurult a gyógyszer. A férfi felkapta a vizet és brutálisan bántalmazta a cellatársát ököllel és seprűnyéllel is. A támadásnak a harmadik zárkatársuk vetett végét, aki a két férfi közé állt. Az erőszak áldozata könnyű sérüléseket szenvedett. Most emelt vádat az ügyben a Székesfehérvári Ügyészség - írta meg a Feol.hu.

A bántalmazó felpattant az ágyból, és ököllel, seprűnyéllel mért kíméletlen ütéseket áldozatára

Fotó: Illuszráció (Liudmyla Shalimova/Pexels)

Megkapta a büntetést a bántalmazás miatt

Súlyos testi sértés kísérlete miatt állt bíró elé a támadó, aki már beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyalás jogáról. Másfél év börtönbüntetést kapott tettéért, valamint 2 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jogerős.

