Gyomorforgató módon bánt párjával, bezárta és hónapokon át verte

A Komáromi Járásbíróság október 28-án, kedden tart előkészítő ülést annak a kisbéri férfi ügyében, aki hónapokon át fogva tartotta és bántalmazta a barátnőjét. A személyi szabadság megsértésének bűntette miatt az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság börtönbüntetést szabjon ki a vádlottra, továbbá tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától - írta a Kemma.hu. bántalmazás
Bántalmazás és földi pokol
A Tatabányai Törvényszék által ismertetett vádirat szerint a vádlott 2024 januárjában költözött össze a sértettel a kisbéri otthonában, ahol júliustól kezdve fogságban tartotta a nőt. A férfi módszeresen akadályozta meg a menekülést,
az ingatlan bejárati ajtaját és ablakait becsavarozta, a kilincseket leszerelte, és gyilkossággal fenyegette a nőt, ha megpróbál elmenni.
A sértett szeptembertől kezdve csak a vádlottal egy helyiségben tartózkodhatott. A férfi elvette a telefonját, hogy ne tudjon segítséget hívni, és még a mosdóhasználatot is megtiltotta neki, helyette egy ruhaszárító kosarat kellett használnia.
A vádlott ez idő alatt gyakran kábítószer hatása alatt volt és napi szinten bántalmazta a nőt.
A brutalitás széles skálán mozgott: tépte a haját, pofozta, fojtogatta, valamint késsel, ollóval, csavarhúzóval és baltával is fenyegette. Egy alkalommal telefonkábellel ütötte, majd a nyakára tekerve fojtogatta. Többször a földre kényszerítette a nő fejét, amit aztán megtaposott és megrúgott.
A legdurvább esetek közé tartozott, amikor csavarhúzót akart a mellkasába szúrni, de mivel a bitfej kiesett, több percen keresztül a sértett haját tépve, falba és cserépkályhába verte a fejét. A bántalmazások következtében a nőnek számos, 8 napon túl gyógyuló sérülése keletkezett.
Szabadulás
A nő végül 2024. szeptember 19-én tudott megszökni, amikor a férfi magával kényszerítette egy kórházi vizsgálatra. Amikor a vádlott bement az orvoshoz, a sértett berohant a kórházi mosdóba, majd onnan a recepcióson keresztül kért segítséget a borzalmas helyzetből való szabaduláshoz.
Egy férfi féltékenységből okozott feleségének különösen nagy fájdalmat, megcsonkította nemiszervét, mert úgy gondolta viszonya van. Az esetről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.