Gyomorforgató módon bánt párjával, bezárta és hónapokon át verte

A Komáromi Járásbíróság október 28-án, kedden tart előkészítő ülést annak a kisbéri férfi ügyében, aki hónapokon át fogva tartotta és bántalmazta a barátnőjét. A személyi szabadság megsértésének bűntette miatt az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság börtönbüntetést szabjon ki a vádlottra, továbbá tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától - írta a Kemma.hu. bántalmazás

Bántalmazás áldozata lett egy nő, miután párja bezárta (Illusztráció)

Fotó: Bobex-73 / iStockphoto

Bántalmazás és földi pokol

A Tatabányai Törvényszék által ismertetett vádirat szerint a vádlott 2024 januárjában költözött össze a sértettel a kisbéri otthonában, ahol júliustól kezdve fogságban tartotta a nőt. A férfi módszeresen akadályozta meg a menekülést,

az ingatlan bejárati ajtaját és ablakait becsavarozta, a kilincseket leszerelte, és gyilkossággal fenyegette a nőt, ha megpróbál elmenni.

A sértett szeptembertől kezdve csak a vádlottal egy helyiségben tartózkodhatott. A férfi elvette a telefonját, hogy ne tudjon segítséget hívni, és még a mosdóhasználatot is megtiltotta neki, helyette egy ruhaszárító kosarat kellett használnia.

A vádlott ez idő alatt gyakran kábítószer hatása alatt volt és napi szinten bántalmazta a nőt.

A brutalitás széles skálán mozgott: tépte a haját, pofozta, fojtogatta, valamint késsel, ollóval, csavarhúzóval és baltával is fenyegette. Egy alkalommal telefonkábellel ütötte, majd a nyakára tekerve fojtogatta. Többször a földre kényszerítette a nő fejét, amit aztán megtaposott és megrúgott.

A legdurvább esetek közé tartozott, amikor csavarhúzót akart a mellkasába szúrni, de mivel a bitfej kiesett, több percen keresztül a sértett haját tépve, falba és cserépkályhába verte a fejét. A bántalmazások következtében a nőnek számos, 8 napon túl gyógyuló sérülése keletkezett.

Szabadulás

A nő végül 2024. szeptember 19-én tudott megszökni, amikor a férfi magával kényszerítette egy kórházi vizsgálatra. Amikor a vádlott bement az orvoshoz, a sértett berohant a kórházi mosdóba, majd onnan a recepcióson keresztül kért segítséget a borzalmas helyzetből való szabaduláshoz.

