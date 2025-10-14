Borzalom: kiskorú testvére bántalmazhatta a kétéves gyermeket

A Nool.hu információi szerint a megdöbbentő eset a múlt csütörtökön történt Nógrádszakálon. A kistelepülésről a mentők egy életveszélyesen megsérült kétéves kisgyermeket szállítottak kórházba. Azt írják, hogy meg nem erősített információik szerint a kicsit a szintén kiskorú testvére bántalmazhatta. Úgy tudják, a kétéves gyermek súlyos fejsérülést szenvedett a bántalmazás során.

Életveszélyesen megsérült a kisgyermek a bántalmazás következtében Nógrádszakálban

Fotó: illusztráció/Országos Mentőszolgálat

Vizsgálat indult a bántalmazás ügyében

A hírportál érdeklődésére a hatóság ezt válaszolta:

Az eset körülményeit a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya – szakértők bevonásával – büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel, további információt kiadni nem áll módjukban.

