Saját anyját verte hosszú évekig a miskolci férfi, börtön várhat rá

Elképesztő, hogy mire volt képes egy férfi Miskolcon. Évekig verte, rugdosta és megalázta saját édesanyját. A most vádemelés alatt álló férfi három éven át élt együtt a 70 év feletti asszonnyal és szinte mindennapos volt a bántalmazás, amik rendszerint verésbe torkolltak - írj a Borsonline.hu.

A rendszeres bántalmazás után a férfire most börtön vár

Fotó: Pixabay

A Miskolci Járási Ügyészség közleménye szerint a férfi minden alkalommal ököllel ütötte, a haját tépte és még a falhoz is vágta az idős nőt. Az anya többször szerzett könnyebb sérüléseket, de mind a félelem, mind pedig a szégyen miatt nem mert orvoshoz menni.

A bántalmazás nem maradhat büntetlenül

A legutóbbi atrocitás idén februárban történt. A férfi pofon vágta édesanyját, majd a fejét a falhoz ütötte, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozva. A nő a verések idején 72 és 74 éves kora között volt, több betegséggel is küzdött, így fizikailag képtelen volt megvédeni magát.

A hatóságok végül kapcsolati erőszak bűntette miatt vádat emeltek a férfi ellen, akit jelenleg bűnügyi felügyelet és távoltartás alatt tartanak. Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, így most úgy tűnik a miskolci rém végre elnyerheti méltó büntetését.

