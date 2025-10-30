Tinédzserek vertek halálra egy férfit a buszmegállóban

Sokkoló jelenet játszódott le október 28-án este Hajdúnánáson. A város egyik forgalmas buszmegállója hirtelen véres helyszínné változott. Két tinédzser, egy 15 és egy 16 éves fiú úgy nekiesett egy 44 éves férfinak, hogy az eszméletlenül rogyott össze. A bántalmazás olyan súlyos volt, hogy a férfi már nem élte túl a mentők erőfeszítéseit – írta a Teol.hu.

A bántalmazást nem élte túl a 44 éves férfi

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

A rendőrség azonnal a helyszínre érkezett és forró nyomon indult meg a hajtóvadászat. Nem sokkal később bilincsben vitték el a két gyanúsítottat. A fiúk a kihallgatásuk során beismerték a borzalmas tettet.

Egyikük egy vascsövet is szerzett egy közeli építkezésről, a másik egy deszkát, és ezekkel ütötték addig áldozatukat, amíg az össze nem esett.

A bántalmazás tragédiába fulladt

Az esetet egy egyszerű szóváltás előzte meg, de a feszültség pillanatok alatt elszabadult. A fiatalok most halált okozó testi sértés miatt állnak bíróság elé.

Sajnos a történet azonban nem egyedülálló eset. A közelmúltban került bíróság elé az a gyanúsított is, aki kegyetlenül meggyilkolta a pécsi perecárust. Ő most életfogytig tartó szabadságvesztésre számíthat.