Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

ellenőr

Nem akart fizetni a parkolásért, ezért ököllel esett neki az ellenőrnek

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
2024 tavaszán Nyíregyházán kétszer is büntetést kapott szabálytalan parkolásért egy középkorú férfi. Az erőszakos vádlott nyár végén összetalálkozott a parkolóőrrel, akit egyből felismert. Az kegyetlen erőszakkal, aljas módon és hirtelen felindulásból megtámadta a sértettet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ellenőrbírságnyíregyháziparkolóőrerőszakközfeladatot ellátó személy elleni erőszak

Egy nyíregyházi parkolóőrnek 2024 tavaszán, két alkalommal is pótdíjat kellet kiszabnia egy szabálytalanul parkoló középkorú férfival szemben. A vádlott számon kérte az ellenőrt, vitába keveredtek, azonban ekkor még nem fajult el az incidens tettlegességig. 2024 nyár végén, a vádlott ismét találkozott a munkáját végző sértettel, és módon bántalmazni kezdte - írta meg a Szon.hu.


 

A bántalmazó, az ellenőr háta mögé lépett, és több alkalommal is lesújtott öklével, miközben folyamatosan szidalmazta a sértettet
A bántalmazó az ellenőr háta mögé lépett és több alkalommal is lesújtott öklével, miközben folyamatosan szidalmazta a sértettet
Fotó forrása: Magyarország Ügyészsége (illusztráció)

Egy nagy erejű, tarkóját érő ütés miatt a parkolóellenőr a földre zuhant.

A bántalmazó gyáván menekült el a helyszínről

Az aljas cselekedet során agyrázkódással kísért arcsérüléseket szenvedett az ellenőr. A vádlott súlyos testi sértés bűntettének kísérlete mellett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettét követte el. Amennyiben a vádlott beismeri a bűnösségét, az ügyészség indítványa alapján 4 év felfüggesztettet és 2 év börtönbüntetést kaphat. 

Idén tavasszal egy borsodi óvodában is elszabadultak az indulatok, amikor összetalálkozott egy felnőtt testvérpár, akik között konfliktus alakult ki. Az óvónők megpróbálták leállítani a nyugalmat megzavaró pofozkodást és hajtépést, mire az egyik nő őket is megtámadta. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emeltek ellene vádat.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!