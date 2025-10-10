Nem akart fizetni a parkolásért, ezért ököllel esett neki az ellenőrnek

Egy nyíregyházi parkolóőrnek 2024 tavaszán, két alkalommal is pótdíjat kellet kiszabnia egy szabálytalanul parkoló középkorú férfival szemben. A vádlott számon kérte az ellenőrt, vitába keveredtek, azonban ekkor még nem fajult el az incidens tettlegességig. 2024 nyár végén, a vádlott ismét találkozott a munkáját végző sértettel, és módon bántalmazni kezdte - írta meg a Szon.hu.





A bántalmazó az ellenőr háta mögé lépett és több alkalommal is lesújtott öklével, miközben folyamatosan szidalmazta a sértettet

Fotó forrása: Magyarország Ügyészsége (illusztráció)

Egy nagy erejű, tarkóját érő ütés miatt a parkolóellenőr a földre zuhant.

A bántalmazó gyáván menekült el a helyszínről

Az aljas cselekedet során agyrázkódással kísért arcsérüléseket szenvedett az ellenőr. A vádlott súlyos testi sértés bűntettének kísérlete mellett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettét követte el. Amennyiben a vádlott beismeri a bűnösségét, az ügyészség indítványa alapján 4 év felfüggesztettet és 2 év börtönbüntetést kaphat.

Idén tavasszal egy borsodi óvodában is elszabadultak az indulatok, amikor összetalálkozott egy felnőtt testvérpár, akik között konfliktus alakult ki. Az óvónők megpróbálták leállítani a nyugalmat megzavaró pofozkodást és hajtépést, mire az egyik nő őket is megtámadta. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emeltek ellene vádat.



