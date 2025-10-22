Megcsonkította felesége nemi szervét, mert úgy vélte, hogy a nőnek viszonya van

Vallomást tett a bíróságon a feleségét hosszú éveken át megkínzó mezőkövesdi férfi. Nem ismerte el, hogy kezet emelt volna a nőre, arra viszont magyarázatot adott a bántalmazó, hogy miért csonkította meg barbár módon a feleség nemi szervét. Féltékenység áll a háttérben – írta meg a Boon.hu.

A bántalmazó saját bevallása szerint Stockholm szindrómában szenvedett, ezért kegyetlenkedett hosszú éveken át a feleségével

Kép forrása: TV2/Tények

Késsel, baltával, kalapáccsal rontott neki a feleségének, úgy vélte, hogy a nőnek viszonya volt a szomszéddal, ráadásul azt állította, hogy a fiával is egy ágyban volt.

Néhány hónap elteltével a feleség is megszólalt a bántalmazás ügyében

Könnyeivel küszködve beszélt arról, hogy a férfi kényszerítette arra, hogy küldje el otthonról gyermekét. A férj nem vallotta be, hogy bántalmazta volna feleségét, azt viszont megindokolta, hogy azért csonkította meg a nőt intim tájékon, mert biztosan együtt volt már az összes férfival a városban. A férj azt is állította, hogy a nő elkobozta a szívgyógyszerét, és nyugtatót kevert az italába, hogy tudja fogadni azokat a férfiakat, akikkel szexuális kapcsolatot szándékozott létesíteni. A bántalmazó arról vallott, hogy ő azért sebesítette meg feleségét brutális módon, hogy ne szexeljen meg drogozzon a szomszéddal. A Tények által készített videót ide kattintva tekinthetik meg.

Hosszú éveken át verte, fenyegette, bántalmazta a feleségét egy miskolci férfi is, végül 3 hónapra bezárta az asszonyt, teljesen elszigetelve őt a külvilágtól. A nő mindennapos rettegésben töltötte napjait, férje elvette a kulcsait, telefonját, életveszélyesen megfenyegette.