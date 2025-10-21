Két évvel ezelőtt Kelet-Nógrádban, szeptember végén a lakóhelyükhöz közel sétált az utcán három testvér. A fiatal nők a cselekmény idején 22, 20 és 19 évesek voltak. Amikor a 22 és 20 éves nők meglátták ismerősüket, aki a cselekmény idején szintén 20 éves volt, azonnal szócsata kezdődött. A két elkövető végül kirángatta áldozatukat a családi háza kertjéből az utcára és azonnal bántalmazni kezdték. A sértett segítségére sietett a 28 éves nővére, aki szintén megsérült. Az ügyészség vádat emelt a bántalmazók ellen – írta meg a Nool.hu.

Konyhakés is előkerült a bántalmazás során

Kép forrása: Nógrád Vármegyei Főügyészség

Az áldozatokat kővel ütötték, ütlegelték, illetve a 20 éves nő mindkét lábát megszúrták egy konyhakéssel.

A húgát védő 28 éves nővért is bántalmazták

A húga segítségére siető idősebb nővért szintén megverték: haját tépték, és hátát ütötték. Csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, testi sértés miatt emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség a 20 és 22 éves elkövetőkkel szemben.

