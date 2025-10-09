Szívességből kegyetlenség: meg akarta ölni rokona kutyáját

2024 nyár végén egy borsodi településen hat kutyáért és négy házimacskaért felelt egy nő. A bántalmazó szívességet tett egy hozzátartozónak, felügyelt a távoli rokona zsemleszínű, közepes termetű kutyájára - írta meg a Boon.hu.
A rokonok közti összecsapás, brutális kegyetlenségbe torkolt. A nő dühében egy közel 90 cm hosszú keményfa korlátelemmel kétszer is fejbe verte az ingatlanban tartózkodó ebet.
Az udvarra vitte és bele dobta egy szemetes edénybe. A kutya különböző vérzéses sérülést, továbbá bizonyos ideig fennálló tudatvesztést, valamint agyrázkódással járó sérülést szenvedett el.
A szakszerű orvosi ellátás és az állatmentők hősies helytállásának köszönhetően az eb jól van, maradandó egészségkárosodást nem szenvedett, de az amit a nő tett, alkalmas lett volna erre. Állatkínzás miatt bűnösnek mondta ki a bíróság a nőt, akit 10 hónap fogház fokozatú szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a büntetés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Tette beismerését, valamint büntetlen előéletét enyhítő körülményként értékelték.
Sokan felháborodtak amikor egy tiszaalpári férfi 95 km/ órával vonszolta maga után kutyáját kocsival. Ennek ellenére még sem került zárt ajtók mögé.
Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: