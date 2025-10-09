Szívességből kegyetlenség: meg akarta ölni rokona kutyáját

2024 nyár végén egy borsodi településen hat kutyáért és négy házimacskaért felelt egy nő. A bántalmazó szívességet tett egy hozzátartozónak, felügyelt a távoli rokona zsemleszínű, közepes termetű kutyájára - írta meg a Boon.hu.

Az állatot bántalmazó nő és a kutya tulajdonosa között konfliktus alakult ki

Kép forrása: Facebook/Szurkolok az állatokért

A rokonok közti összecsapás, brutális kegyetlenségbe torkolt. A nő dühében egy közel 90 cm hosszú keményfa korlátelemmel kétszer is fejbe verte az ingatlanban tartózkodó ebet.

A bántalmazás után a nő a halottnak hitt állatot kidobta a szemétbe

Az udvarra vitte és bele dobta egy szemetes edénybe. A kutya különböző vérzéses sérülést, továbbá bizonyos ideig fennálló tudatvesztést, valamint agyrázkódással járó sérülést szenvedett el.

A kutya végül túlélte a bántalmazást

A szakszerű orvosi ellátás és az állatmentők hősies helytállásának köszönhetően az eb jól van, maradandó egészségkárosodást nem szenvedett, de az amit a nő tett, alkalmas lett volna erre. Állatkínzás miatt bűnösnek mondta ki a bíróság a nőt, akit 10 hónap fogház fokozatú szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a büntetés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Tette beismerését, valamint büntetlen előéletét enyhítő körülményként értékelték.

Sokan felháborodtak amikor egy tiszaalpári férfi 95 km/ órával vonszolta maga után kutyáját kocsival. Ennek ellenére még sem került zárt ajtók mögé.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: