Nem fogja elhinni, hol állt meg egy autós egy magyar benzinkúton – videó

Egy megdöbbentő videót posztolt a közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség – vette észre a Vaol.hu. A következő jelenet nem egy filmben, hanem a valóságban, egy benzinkúton játszódott le.

Nem fogja elhinni, hol állt meg egy autós egy magyar benzinkúton

Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

Egy autó hátulról nekiütközött egy kútnál álló tankolónak és nagy erővel eltolta onnan. A kocsi betörte a shop ablakát, és az épületen belül állt meg, a másik autó pedig leparkolt a hajmeresztő manőver után.

Egy autós az egyik Pest vármegyei benzinkúton úgy döntött, hogy nemcsak tankol, de a shopot is „bejárja” – igaz, kicsit másképp, mint azt megszokhattuk. Hátulról nekiütközött egy autónak, és azt az üvegen keresztül betolta a shop részbe. Javasoljuk, hogy Ti a shopot inkább az ajtón keresztül közelítsétek meg! Vigyázzatok magatokra és egymásra az utakon!"

– írták a vármegyei rendőrök.

Senki sem vásárolt a benzinkúton

A shopnak éppen nem volt vásárlója, ennek köszönhető, hogy senki sem sérült meg a balesetben. Az nem derült ki, hogy miért indult el az autó és miért tolta el a másikat.

