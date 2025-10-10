Nem tudjuk, mit szívott, de nem kérünk belőle - benzinkúton őrjöngött a bódult férfi

A budapesti férfi 2024. május 19-én hajnalban, erősen bódult állapotban megjelent egy szolnoki benzinkúton, ahol randalírozni kezdett. Ámokfutása során letörte az egyik kútfejet, kiborította egy szemetes tartalmát, majd a a letört kútfejjel betörte a benzinkút shopjának üvegablakát. Ezt követően az épület előtti terasz kerítését és a székeket is széttörte – tájékoztatta az ügy részleteiről Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője a Szoljon.hu hírportált.

Drogos férfi balhézott a szolnoki benzinkúton

Fotó: Illusztráció (Apu Gomes/Getty Images)

Jelentős kárt okozott a benzinkúton

A drogtól örjöngő férfi több mint 3 millió forint kárt okozott a töltőállomáson, de ezzel még nem ért véget ámokfutása. A benzinkútról ugyanis egy közeli parkolóba ment, ahol betörte az egyik ott álló személygépkocsi szélvédőjét, majd megrugdosta a jobb oldalát. A járműben ezzel 67 ezer forintos kárt tett.

Egy parkoló autóba is belekötött a börtöntöltelék

Fotó: Szolnoki Járási Ügyészség

Bíróság elé áll a börtönviselt férfi

Az ügyészség vádiratában a – többszörös visszaeső, legutóbbi büntetéséből 2022 decemberében szabaduló – vádlottal szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Továbbá azt, hogy a sértettek polgári jogi igényének is adjon helyt a bíróság. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni.

