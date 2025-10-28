Hírlevél

tolvaj

Hihetetlen tolvajsztori, még a vécéablakon is bemászott többször ugyanabba a házba

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Heves megyében bukkant a rendőrség arra a férfira, aki a nyitott ablakos módszert alkalmazva követett el többszöri lopást. A betörés annyira bejött neki, hogy még visszajáró vendég is lett néhány házban.
Egy harmincas éveiben járó férfi sorozatos betörésekkel tartotta rettegésben a környéket, méghozzá nem is akármilyen módszerrel. A nyitva felejtett ablakokon mászott be az emberek otthonába, miközben a tulajdonosok otthon aludtak - írta a Heol.hu.

A betörés volt a megélhetése
Fotó: pixabay

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi először 2024 februárjában próbált szerencsét, amikor egy Füzesabony melletti településen a ház vécéablakán keresztül mászott be. Zsákmánya két mobiltelefon volt. Az akció annyira simán ment, hogy a tolvaj úgy döntött, folytatja a munkát.

Nem tartott sokáig a sorozatos betörés

Az elkövető 2025 januárjáig legalább öt másik házba is bemászott, sokszor ugyanarra a helyre tért vissza, ha maradt még valami elvihető. A zsákmánylistán készpénz, iratok, táska, elektronikai eszközök szerepeltek, minden, amit könnyen el tudott adni.

A hatóság szerint a férfi rendszeres haszonszerzésből élt, vagyis lényegében a betörés volt a főállása.

Most viszont a bíróság előtt kell felelnie üzletszerűen elkövetett lopás miatt, az ügyészség szabadságvesztést indítványozott ellene és még a zsákmányok értékét is vagyonelkobzás formájában visszaszereznék.

Néhány napja a zalai fosztogató tinédzserekről is beszámolt portálunk, amely hasonló és már akciófilmbe illő lopások és betörések sorozata volt.

 

