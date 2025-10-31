Sokkoló betörés Sukorón: gigantikus zsákmánnyal távozott a betörő

A Fejér vármegyei rendőrök rekordidő alatt elfogtak egy budapesti férfit, aki a Velencei-tó közelében, Sukorón hajtott végre egy nagyszabású betörést. A tettes befeszítette egy helyi ingatlan ajtaját, és több mint 12 millió forint értékű zsákmánnyal távozott – írta a Feol.hu.

12 millió forintnyi értéket és ékszert lopott el a betörés folyamán (Illusztráció)

Fotó: pix

A betörésben szerzett értéket nem akárhol találták meg

A Gárdonyi Rendőrkapitányság nyomozói azonban rendkívül gyorsan reagáltak: mindössze két napon belül beazonosították a 36 éves elkövetőt, akit budapesti lakásán értek utol. A rendőrség sikeresen visszaszerezte a teljes, 12 millió forintos készpénzösszeget és a lopott ékszereket is. A férfi ellen most lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyik a büntetőeljárás, és már kezdeményezték a letartóztatását.

A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy Mindenszentek és Halottak napja idején különösen fokozott óvatosságra van szükség, ugyanis már egyetlen apró figyelmetlenség is elegendő a baj bekövetkezéséhez.