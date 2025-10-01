Tini betörő garázdálkodott, akkumulátort és sok mást is lopott – videóval

Június 19-én, a hajnali órákban Dunapatajon loptak el egy akkumulátort egy parkoló gépkocsiból. Az esetről érkezett bejelentés után a nyomozók azonnal megkezdték a munkát, és beszerezték a környék térfigyelő kameráinak felvételeit. A rögzített anyagon látszott, hogy a betörő két további járművet is megkísérelt feltörni, ám azokkal a próbálkozásokkal már nem járt sikerrel - írta a Police.hu.

Nagy értékű károkat okozott a tini betörő

Fotó: Police.hu

Videóra vették a betörőt

A térfigyelő felvételek alapján hamar kiderült, hogy a lopások elkövetője egy 17 éves fiú. Mivel lakcímén nem találták, elfogatóparancsot adtak ki ellene. A fiatalt rövid időn belül sikerült elfogni, és nála meg is találták az eltulajdonított akkumulátort, amelyet visszaadtak a tulajdonosának.

Azonban a nyár végén a fiú újabb bűncselekményeket követett el. Szeptemberben Kalocsán egy lépcsőház kerékpártárolójából, majd Fajszon egy buszmegállóból tulajdonított el elektromos rollereket. Nem sokkal később Foktőn tört be egy garázsba, a bejutáshoz egy ajtóról égette le a zsinórt, amivel be volt zárva. Innen egy több mint egymillió forint értékű motorkerékpárt vitt el, amit később az egyik utcán találtak meg.

A 17 éves gyanúsítottat végül szeptember 26-án fogták el, őrizetbe vették, majd a nyomozók kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

Korábban egy idős férfi házába törtek be tinédzserek, hogy kifosszák, az esetről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.