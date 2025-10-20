Elképesztő módszerrel próbálta kiiktatni a biztonsági kamerákat egy betörő

Az Encsi Rendőrkapitányság lopás vétség kísérlete miatt hallgatott ki egy férfit, aki az M30-as sztráda Szent Erzsébet pihenőhelyén lévő nonstop autópálya-matrica árusító bódéba próbált behatolni. A betörő október 18-án hajnalban levágta a lakatot a bódé villanyóra szekrényéről és lekapcsolta a főkapcsolót, megszüntetve ezzel az áramellátást az épületben. Ezután a bódéra szerelt biztonsági kamerákat borotvahabbal lefújta - írta meg a Borsonline.hu.

Borotvahabbal próbálta kiiktatni a kamerákat a betörő

Fotó: Police.hu

A bódéban tartózkodó eladónő azonban belülről bezárta az ajtót, a földre hasalt, és segítséget kért a 112-es segélyhívón keresztül. A férfi többször is bekopogott, de az eladó természetesen nem nyitotta ki az ajtót.

Befuccsolt a nagy trükk, őrizetbe vették a betörőt

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai a férfit rövid időn belül azonosították, elfogták és lopás vétség kísérletének megalapozott gyanújával kihallgatták.

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: ha bajban van, vagy veszélyt észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót!

