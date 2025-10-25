Betörőket fogtak a fővárosi rendőrök – ki nem találod, hova menekült az egyikük

Két betörő október 21-én este befeszítette egy V. kerületi villaépület ajtaját, majd az ingatlanból pénzt, ékszereket valamint okmányokat loptak el. A budapesti rendőrök a 37 éves B. Arnoldot a helyszínen elfogták, a másik férfi viszont a rakpart irányába elmenekült. Ott átugorva a korlátot és a támfalat, egyenesen a Dunába futott, majd a part mentén úszni kezdett – írta meg a Police.hu.

Az egyik betörő a Dunába ugrott, de a másik sem úszta meg szárazon

Fotó: illusztráció/Shutterstock

A rendőrök a víz mellett gyalogosan követték az úszóbajnokot, majd amikor kezdett kifáradni, kihúzták a vízből, és megbilincselték. A csuromvizes, 36 éves V. Márkot elfogását követően előállították, és mentőt hívtak hozzá.

Nem úszták meg szárazon a betörők

A BRFK munkatársai mindkét férfit kihallgatták, majd B. Arnoldot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. V. Márkot azonban büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel korábban a bíróság – szintén lopás bűntett miatt – szabadságvesztésre ítélte.

