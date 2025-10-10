Hírlevél

Megszólalt a kis híján halálra vert nyugdíjas – a rabló kristályt akart venni a pénzből

2024 őszén egy rabló betört egy idős bácsi tanyaörsi otthonába. A sértettet brutális kegyetlenséggel bántalmazta a betörő, most vádat emelt az ügyészség.
Tavaly ősszel vérfagyasztó történet zajlott le az éj leple alatt Tanyaörsön, ahogyan arról már tegnap is írtunk. Egy betörő bejutott egy helyi bácsi házába, a zsákmányból drogot akart venni. Azonban a sértett felébredt a hangoskodásra, és rajtakapta a bűnözőt, mire az kegyetlen fizikai erőszakot alkalmazott - írta meg a Heol.hu.

A betörő egy fém bálahúzó horoggal támadt rá a nyugdíjas férfira
A betörő egy fém bálahúzó horoggal támadt rá a nyugdíjas férfira
Kép forrása: Tények

"Rám rántották a dunyhát, és utána elkezdtek verni"

- szólalt meg a sértett, akinek azóta is gy óriási horpadás van a fején, kezét pedig alig tudja megmozdítani.

A betörőnek pénzre volt szüksége, mert kristályt akart venni

A sértett a konyhában futott össze a rablóval, aki konyharuhával fedte el az arcát. Itt vette magához a vádlott a bálahúzó horgot. Miután az idős bácsit a földre vitte, befedte a fejét egy paplannal, és folytatta a bántalmazást. Annyira kegyetlenül esett neki a nyugdíjasnak, hogy a bácsi kis híján életét veszítette. Hosszú percekig mozgásképtelenné vált a tanyaörsi nyugdíjas, a betörő pedig kapott az alkalmon. Mobiltelefont, gyorstöltőt, és papírpénzt lopott e.

Nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a büntetett előéletű férfival szemben a Heves Vármegyei Főügyészség. Az ügyészség 12 év szabadságvesztést és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzást javasol, amennyiben a vádlott beismeri a tettét.

 "Nagyon agresszív a helyzet, Tarnaörsön nagyon megy a drog, a kábítószer, a betörés mindennapos."

- nyilatkozott egy helyi lakos.

A brutális rablásról már tegnapi cikkünkben is beszámoltunk.  A Tények videóban kérdezte a sértettet a bűneset kapcsán. 

 

 

