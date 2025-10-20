Zavarta kéthetes kislánya sírása, betörte a koponyáját

Ahogy az Origo is megírta, 2024. április 9-én a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházból hívták a rendőröket. A bejelentő azt mondta, egy csecsemőt láttak el, akinek a teste arról árulkodik, hogy brutális támadások áldozata. Így derült ki, hogy a saját édesanyja bántotta, betörte a koponyáját - írta meg a Kisalföld.hu.

Anyja betörte a koponyáját, zavarta a sírása (illusztráció)

Fotó: SUE BARR / Connect Images (illusztráció)

A kisbabán sérülések voltak, amelyről a nyomozók is megbizonyosodtak. Nem sokkal később már előttük ült a kicsi édesanyja,

aki ellen életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt indult eljárás.

Az ügy a Szombathelyi Törvényszékre került.

A vádirat szerint a nőt idegesítette a gyereke sírása, ezért legalább háromszor, közepes erővel megrázta. Ez életveszélyes mozdulat egy csecsemőnek, akinek ettől a feje előre-hátra, jobbra-balra csapódott. De nem csak ennyit tett a kegyetlen anya. Többször is úgy hallgattatta el a síró gyerekét, hogy befogta a száját, pelenkázás közben pedig leszorította a lábát. Egyszer még az is előfordult, hogy

bedobta a kiságyába és a pici fejecskéjét belenyomta a matracba.

A gyereken kisebb és nagyobb sérülések is kialakultak a bántalmazás miatt. A legdurvább viszont kétségtelenül az,

hogy a koponyájában bevérzések keletkeztek a rázás miatt, életveszélyes állapotba került és maradandó neurológiai károsodást szenvedett.

Csak azért nem lett ennél is nagyobb baja, mert kegyetlen anyja – ki tudja miért – végül orvoshoz vitte, aki segített rajta.

Hol volt a kicsi apja akkor, amikor a nő betörte a koponyáját a gyereküknek?

Eközben a férje otthon volt és mindent látott, mégsem tett semmit. Nem állította le a nőt, hogy megvédje a közös gyereküket, nem fordult orvoshoz vagy védőnőhöz, és nem kért segítséget a gyermekvédelmi hatóságtól sem. Az ügyészek szerint őt is bűnösnek kell kimondani, neki is felelnie kell azért, hogy nem segített.

A Vas Vármegyei Főügyészség kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat a férfivel szemben. A nő élettársát jogerősen, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A nőt pedig 5 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte a Szombathelyi Törvényszék bírója azzal együtt, hogy kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből és megszüntette a szülői felügyeleti jogát. A nő védője enyhítésért fellebbezett. A gyerek anyja büntetésének helybenhagyását indítványozta a Győri Fellebbviteli Főügyészség. Az ügyben másodfokon a Győri Ítélőtábla dönt.