Ez gáz: bilincsbe verve vitték be a rendőrök a világbajnok kajakost

A Magyar Nemzet információi szerint egy autót rongálhatott meg Dudás Miki. A világbajnok kajakost bilincsbe verve vitték be kihallgatásra.
A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon hallgatták ki a világbajnok kajakost - tudta meg a Magyar Nemzet. Bilincsbe verve vitték be. 

Dudás Mikit bilincsbe verve vitték be a rendőrségre
Dudás Mikit bilincsbe verve vitték be a rendőrségre, forrás: Magyar Nemzet

A lap úgy tudja, egy ismerősével összeveszett, 

ami után nekiesett vitapartnere autójának, megrongálta. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy meg is gyanúsították-e a rongálással, mindenestre elfogták. 

Világbajnok bilincsbe verve 

Az RTL-es celeb legutóbb a Sztárbox című műsorban tűnt fel, korábban viszont a magyar kajak-kenu válogatott tagjaként szerzett világbajnoki címet. A Magyar Nemzet azt írta, Dudás Miki májusban a kocsijával három autónak nekiment, majd elhajtott.

Amíg Dudás Mikit rendőrök hallgatták ki, egy magyar származású, fiatal doktornő rejtélyes halála miatt indult eljárás Romániában.

 

