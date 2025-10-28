Ez gáz: bilincsbe verve vitték be a rendőrök a világbajnok kajakost

A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon hallgatták ki a világbajnok kajakost - tudta meg a Magyar Nemzet. Bilincsbe verve vitték be.

Dudás Mikit bilincsbe verve vitték be a rendőrségre, forrás: Magyar Nemzet

A lap úgy tudja, egy ismerősével összeveszett,

ami után nekiesett vitapartnere autójának, megrongálta.

Azt egyelőre nem tudni, hogy meg is gyanúsították-e a rongálással, mindenestre elfogták.

Világbajnok bilincsbe verve

Az RTL-es celeb legutóbb a Sztárbox című műsorban tűnt fel, korábban viszont a magyar kajak-kenu válogatott tagjaként szerzett világbajnoki címet. A Magyar Nemzet azt írta, Dudás Miki májusban a kocsijával három autónak nekiment, majd elhajtott.

