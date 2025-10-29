Felrobbantotta saját gyerekét egy nő, kitiltották a médiát a bírósági tárgyalásról

Vádat emelt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség az ellen a nő ellen, aki tavaly májusban öngyilkos akart lenni, és magával vitte volna a saját kislányát is a halálba. Az asszonyt bilincsben vezették a bírósági tárgyalásra – írta meg a Szoljon.hu.

Bilincsbe verve érkezett az a nő a bírósági tárgyalásra, aki a saját kislányát is meg akarta ölni

Fotó: Rózsa Róbert/Szoljon.hu

Bírósági tárgyalás a nyilvánosság kizárásával

Az 52 éves asszony tavaly májusban elfűrészelte a gázcsövet, és megnyitotta a gázcsapot. Magára akarta robbantani az otthonukat az akkor 10 éves kislányával együtt, ami végül sikerült. A hatalmas detonáció következtében az otthonuk szinte teljesen megsemmisült, csak üszkös romok maradtak az épületből. Az asszonyt a lányával súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A kislány csak a gyors segítségnyújtásnak és az orvosok kitartó erőfeszítéseinek köszönhetően maradt életben.

A robbanás olyan hatalmas volt, hogy a szomszéd ház tetőszerkezete is megrongálódott.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség a nő ellen előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat – közölte a vármegyei hírportál.

Dr. Baky Endre, a megvádolt anya védőügyvédje zárt ülést kért a a kislány védelme érdekére hivatkozva. A bíróság a kérést jogosnak tartotta, és az ügyészség sem emelt ellene kifogást.

