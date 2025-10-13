Hírlevél

rendőr

Több csepeli postaládában is bombát helyezett el egy férfi – megüzente

Egy csepeli férfi robbantással fenyegetőzött. Egy telefonbeszélgetésben bombát emlegetett, nem sokat kellett várnia, hamar megérkeztek hozzá a rendőrök.
Szombat este, 20 óra 43 perckor hívta a rendőröket egy férfi azzal, hogy egy csepeli ház több postaládájába is bombát helyezett el. Nem kellett sok a rendőröknek, azonnal elindultak a házhoz - írta meg a Boon.hu a rendőrség oldalán olvasható információk alapján.

Több csepeli postaládában is bombát helyezett el egy férfi az üzenete szerint
Több csepeli postaládában is bombát helyezett el egy férfi az üzenete szerint, azonnal elindultak a rendőrök a házhoz (illusztráció), Fotó: MTI/MTVA/Donka Ferenc

A szakemberek átvizsgálták az épületet, 

amelyben nem találtak semmilyen robbanószerkezetet. 

A férfi hazudott, félrevezette a hatóságot, de nem sokáig nevethetett a rendőrökön. Fél óra sem telt el és már el is fogták a 21. kerületi otthonában. A 44 éves M. Lászlót a helyi kapitányságra vitték, ahol közveszéllyel fenyegetés megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.

