Több csepeli postaládában is bombát helyezett el egy férfi – megüzente

Szombat este, 20 óra 43 perckor hívta a rendőröket egy férfi azzal, hogy egy csepeli ház több postaládájába is bombát helyezett el. Nem kellett sok a rendőröknek, azonnal elindultak a házhoz - írta meg a Boon.hu a rendőrség oldalán olvasható információk alapján.

Több csepeli postaládában is bombát helyezett el egy férfi az üzenete szerint, azonnal elindultak a rendőrök a házhoz (illusztráció), Fotó: MTI/MTVA/Donka Ferenc

A szakemberek átvizsgálták az épületet,

amelyben nem találtak semmilyen robbanószerkezetet.

A férfi hazudott, félrevezette a hatóságot, de nem sokáig nevethetett a rendőrökön. Fél óra sem telt el és már el is fogták a 21. kerületi otthonában. A 44 éves M. Lászlót a helyi kapitányságra vitték, ahol közveszéllyel fenyegetés megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.

