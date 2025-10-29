Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Az oroszok bekerítették az ukránokat, brutális mészárlás – így mentheti meg Zelenszkij a katonáit

Ezt jó ha tudja!

Nemcsak finom, de életmentő is lehet: a tudósok szerint ez az olaj gátolhatja a rákos sejtek terjedését

börtön

Rátámadt az őrre a letartóztatott börtöntrubadúr

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Letartóztatása ideje alatt követett el újabb bűncselekményt egy férfi. Elvett gitárja miatt őrjöngött a börtönben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
börtönhivatalos személy elleni erőszakgitárbörtönőrzárkaletartóztatott

A férfival szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt folyik eljárás, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását. 2025 júliusában a szabolcsi börtönben elvették a gitárját, mert túl hangos volt a gitározás és az éneklés. A vádlott ezen annyira felbőszült, hogy ordítozva elkezdett dörömbölni a zárkája ajtaján, majd szidalmazta az odaérkező börtönőrt, akit két kézzel mellkason ütött. A letartóztatott férfi ezután a zárkában lévő széket megkísérelte az őr felé dobni, ebben a zárkatársai akadályozták meg. Egyikük kirúgta a kezéből az ülőkét, a többiek lefogták, az őrök pedig megbilincselték – írja a Szon.hu.

A börtön ablakába, soha nem süt be a nap
A börtön ablakába, soha nem süt be a nap – túl hangosan szólt az ének 
Fotó: illusztráció, MI által generált kép

A büntetett előéletű vádlottal szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 2 év 4 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa – tájékoztatta a vármegyi hírportált Márton Anett Zsuzsanna, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Elszabadultak az indulatok a börtönben

2023 novemberében a baracskai börtönben egy fogvatartott felébresztette a zárkatársat, mire az éktelen haragra gerjedt és brutálisan bántalmazta a cellatársát. A támadásnak a harmadik zárkatársuk vetett végét, aki a két férfi közé állt. Részletek az Origo cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!