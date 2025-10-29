Rátámadt az őrre a letartóztatott börtöntrubadúr

A férfival szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt folyik eljárás, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását. 2025 júliusában a szabolcsi börtönben elvették a gitárját, mert túl hangos volt a gitározás és az éneklés. A vádlott ezen annyira felbőszült, hogy ordítozva elkezdett dörömbölni a zárkája ajtaján, majd szidalmazta az odaérkező börtönőrt, akit két kézzel mellkason ütött. A letartóztatott férfi ezután a zárkában lévő széket megkísérelte az őr felé dobni, ebben a zárkatársai akadályozták meg. Egyikük kirúgta a kezéből az ülőkét, a többiek lefogták, az őrök pedig megbilincselték – írja a Szon.hu.

A börtön ablakába, soha nem süt be a nap – túl hangosan szólt az ének

Fotó: illusztráció, MI által generált kép

A büntetett előéletű vádlottal szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 2 év 4 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa – tájékoztatta a vármegyi hírportált Márton Anett Zsuzsanna, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Elszabadultak az indulatok a börtönben

