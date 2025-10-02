Ez tényleg brutális, még a traktor is felborult az elemi erejű becsapódásban

Hatalmas baleset a 63-as főúton Bikács határában. A brutális ütközésben mindkét jármű – egy traktor és egy furgon – felborult – írta meg a Teol.hu.

A brutális balesetben a traktor is az oldalára borult

Fotó: TVMRFK/Teol.hu

A brutális erejű csattanás

Az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett félpályán halad a forgalom. Információink szerint a csütörtöki balesetben, amely a déli órákban következett be, személyi sérülés is történt.

A rendőri intézkedés és a műszaki mentés idejére a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad

– közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Nem ez volt az egyetlen súlyos közúti baleset az országban. Az Origo is beszámolt róla, hogy Dunaföldvár térségében az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán két személyautó karambolozott. A járművek a felismerhetetlenségig roncsolódtak a balesetben.