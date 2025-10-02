Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

brutális

Ez tényleg brutális, még a traktor is felborult az elemi erejű becsapódásban

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A furgon és a traktor hatalmas erővel csapódott egymásba. A brutális balesetben személyi sérülés is történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brutális63-as főútfurgonfelborulttraktorbalesetsúlyosforgalomkorlátozásrendőrségszemélyi sérülés

Hatalmas baleset a 63-as főúton Bikács határában. A brutális ütközésben mindkét jármű – egy traktor és egy furgon – felborult – írta meg a Teol.hu.

brutális
A brutális balesetben a traktor is az oldalára borult
Fotó: TVMRFK/Teol.hu

A brutális erejű csattanás

Az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett félpályán halad a forgalom. Információink szerint a csütörtöki balesetben, amely a déli órákban következett be, személyi sérülés is történt.

A rendőri intézkedés és a műszaki mentés idejére a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad

– közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Nem ez volt az egyetlen súlyos közúti baleset az országban. Az Origo is beszámolt róla, hogy Dunaföldvár térségében az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán két személyautó karambolozott. A járművek a felismerhetetlenségig roncsolódtak a balesetben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!