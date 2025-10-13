Megérkeztek a képek a brutális poroszlói balesetről

Súlyos karambol történt hétfő délután a 33-as főúton Poroszlónál. A 29-es kilométernél történt brutális balesetben egy kisbusz ütközött össze a autóval, roncsdarabok mindenütt, lezárták az érintett útszakaszt – írta meg a Heol.hu.

Brutális ütközés a 33-as főúton

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Sokkoló képek a brutális balesetről

A Heol.hu a helyszínen sokkoló felvételeket készített. Hárman is megsérültek.

Egy ember életveszélyesen megsérült Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Az Agria TV úgy tudja, hogy a Tiszafüred felé haladó Ford eddig tisztázatlan okokból áttért a menetirány szerinti bal oldalra és nekiütközött a kisbusznak. A Ford vezetőjét életveszélyes állapotban szállította el a helyszínről egy mentőhelikopter. Ketten könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.

Az M4-es autópályán is durva baleset történt, az autóvezető túlélte az ütközést, de amikor kiszállt az autójából, elgázolták, és a helyszínen az életét vesztette. Úgy tudjuk, ittas állapoban volt.