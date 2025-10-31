Brutális kivégzés: röhögve mesélte el a gyilkos, hogy végezte ki a főbérlőjét

Egymásra mutogattak a gyilkosok a bíróságon, a megbánás szikrányi jelét sem lehetett rajtuk látni. A brutális kivégzés után a gyilkos széttaposta áldozata fejét – írta meg a Bors.

A brutális kivégzés után a tettesek nem sokat foglalkoztak a nyomok eltűntetésével. Fotó: Bors

Brutális kivégzés megbánás nélkül

Két évvel ezelőtt egy felvidéki vállalkozó kocsiba ült, hogy behajtsa a tartozást az albérlőjétől, aki már egy ideje nem fizetett neki bérleti díjat. Sz. Tibor nem tudhatta, hogy ez lesz az utolsó útja.

Sz. Tibort brutális módon agyonverték, fejbe lőtték, széttaposták a fejét, majd testét fóliába csavarták, és a csomagtartójába rakták.

Mint kiderült, gyilkosai úgy furikáztak ezután a kocsival, mintha mi sem történt volna. Az albérlőt, K. Eriket gyanúsították meg a férfi megölésével, de bűntársa is volt Sz. László személyében. Sz. Tibor kiégett autóját és elásott holttestét végül Pápakovácsiban találták meg. A bűntény helyszínén csak pár vércsepp maradt az áldozat után. Most álltak bíró elé a gyilkosok.

A bűntett kapcsán egy közismert dílert is kihallgattak a tárgyaláson, aki Győrben futott össze Sz. Lászlóval. Sz. Artúr azt állította, a férfi röhögve mesélte el neki a brutális kivégzés részleteit.

Azt mondta, hogy ezért a gyilkosságért őt nem fogják elítélni, mert Erik viszi el a balhét. Nem lesznek bizonyítékok arra, hogy ő követte el a gyilkosságot. A ballisztikai szakvéleményt sem tudják elkészíteni, mert az áldozat fejét széttaposta. A holttestet Magyarországon ásták el. Azt is elmondta, hogy a gyilkosság Erik házában történt, de a lövést ő adta le. Azt állította, hogy amikor a lövés eldördült, Erik bent volt a házban"

– mondta Sz. Artúr a bíróság előtt.

Sz. László nevét a környezetében mindenki ismeri.

A helybeliek szerint semmi jóra nem lehet ott számítani, ahol felbukkan.

A történetnek van egy harmadik szereplője is. S. Gergely a 8 éves börtönbüntetését tölti, cellájából kísérték a tárgyalásra. A gyanú szerint ő segédkezett a holttest elszállításában és elásásában. Azt állította, félelemből tett mindent. Engedelmeskedett, nehogy az áldozat sorsára jusson.

