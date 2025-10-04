Brutális támadás az utcán: lefogtak, megütöttek, megrúgtak egy férfit

Október 2-án, csütörtökön hajnalban a dunaújvárosi Balogh Ádám utcában egy férfinek nagyon ellátták a baját. A brutális támadás rablók számlájára írható - számolt be róla a Feol.hu a Fejér vármegyei rendőrség tájékoztatása alapján.
Ketten rabolták ki.
Hátulról lefogták, behúztak neki, belerúgtak, és levették róla a szemüvegét, amit összetörtek.
Tették mindezt azért, hogy elvegyék a pénzét, a kártyáját és mobilját. Sikerült. Sőt, a zsákmánnyal együtt elvitték az iratait is.
A rendőrök hamar a támadók nyomára bukkantak. Elemezték a közterületen működő kamerák felvételeit, pár adatot begyűjtöttek és már tudták is, hogy
egy 18 és egy 14 éves rablót kell keresniük.
A felnőtt férfit és a gyereket a rablás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat.
Egyik fiát szíven szúrta, másiknak a karját vágta meg egy bedegkéri férfi. Részletek a cikkünkben, kattintson ide!