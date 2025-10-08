Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

bűnbanda

Duguláselhárítókként verték át a jónépet, lecsaptak rájuk a kommandósok – korhatáros videóval

Sok embert akartak megkopasztani a kopasz szabolcsi betyárok. A bűnbanda garázdálkodásának most már vége, lecsaptak rájuk a kommandósok.
Szokványosnak éppen nem mondható az a csalási módszer, amivel a szabolcsi betyárok meg akartak megtollasodni. A háromtagú bűnbanda, köztük egy testvérpár, duguláselhárítókként hirdették magukat korrekt árakon. A meglepetés akkor jött, amikor benyújtották a számlájukat. A gerinctelen zsarolók módszereiről a Szon.hu osztott meg információkat.

bűnbanda
Elfogták a rendőrök a bűnbanda tagjait 
Fotó: Police.hu Forrás: Szon.hu

Bűnbanda Szabolcsban, leszámoltak velük a rendőrök

Dugláselhárítást vállaltak, több helyen hirdették magukat versenyképes árakon. A megrendelők számára akkor jött a feketeleves, amikor a hanyag, tessék-lássék munkájuk után elkérték a munkadíjukat.

Az előre megbeszélt összegnek a tíz-, húszszorosát követelték mindenféle okokra hivatkozva, de olyan is volt, akitől 3 millió forint feletti összeget követeltek.

Ha nem akartak nekik fizetni, akkor 

megfenyegették és megzsarolták a megrendelőiket. 

A megfélemlítések ellenére egyre több feljelentés érkezett a rendőrségre a banda ellen, akiket nagyon gyorsan beazonosítottak.

Október 7-én hajnalban aztán lecsaptak a kommandósok, és elfogták a három férfit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A házkutatások során 4,8 millió forintot lefoglaltak, két embert őrizetbe vettek, a harmadik szabadlábon védekezhet.

Üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett csalás, valamint zsarolás miatt állnak majd bíróság elé.

Az egyik debreceni akciójuk során a reptéren csaptak le a rendőrök egy nemzetközi bűnbandára. Hollywoodi filmbe illő jelenetek játszódtak le a rajtaütés során. A nemzetközi csempészbanda hamis papírokkal hozta be a rakományokat, a luxusautókban és a készpénzben pedig dúskáltak. A NAV azonban rajtuk ütött és a több milliárdos bizniszüknek vége lett. Ha érdeklik a részletek, kattintson az Origóra!

 

