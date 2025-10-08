Duguláselhárítókként verték át a jónépet, lecsaptak rájuk a kommandósok – korhatáros videóval

Szokványosnak éppen nem mondható az a csalási módszer, amivel a szabolcsi betyárok meg akartak megtollasodni. A háromtagú bűnbanda, köztük egy testvérpár, duguláselhárítókként hirdették magukat korrekt árakon. A meglepetés akkor jött, amikor benyújtották a számlájukat. A gerinctelen zsarolók módszereiről a Szon.hu osztott meg információkat.

Elfogták a rendőrök a bűnbanda tagjait

Fotó: Police.hu Forrás: Szon.hu

Bűnbanda Szabolcsban, leszámoltak velük a rendőrök

Dugláselhárítást vállaltak, több helyen hirdették magukat versenyképes árakon. A megrendelők számára akkor jött a feketeleves, amikor a hanyag, tessék-lássék munkájuk után elkérték a munkadíjukat.

Az előre megbeszélt összegnek a tíz-, húszszorosát követelték mindenféle okokra hivatkozva, de olyan is volt, akitől 3 millió forint feletti összeget követeltek.

Ha nem akartak nekik fizetni, akkor

megfenyegették és megzsarolták a megrendelőiket.

A megfélemlítések ellenére egyre több feljelentés érkezett a rendőrségre a banda ellen, akiket nagyon gyorsan beazonosítottak.

Október 7-én hajnalban aztán lecsaptak a kommandósok, és elfogták a három férfit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A házkutatások során 4,8 millió forintot lefoglaltak, két embert őrizetbe vettek, a harmadik szabadlábon védekezhet.

Üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett csalás, valamint zsarolás miatt állnak majd bíróság elé.

