A besurranók nem tartanak ünnepet – rendőrségi figyelmeztetés mindenszentekre

Mindenszentek és halottak napja idején nemcsak a lelkünket, de a lakásunkat is érdemes rendbe tenni, a besurranók ugyanis nem tartanak ünnepet. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértői a szombathelyi Vásárcsarnokban figyelmeztették a járókelőket a bűnmegelőzés fontosságára, ugyanis a tolvajoknak elegendő csupán hét perc, hogy megtalálják és elvigyék értékeinket. Ennyi idő alatt egy átlagos család még a gyertyát sem gyújtotta meg a síron – írta a Vaol.hu.

A bűnmegelőzés különösen hangsúlyt kap a mindenszentek időszakában

Fotó: Pixabay

Bűnmegelőzési tanácsok a kegyeleti ünnepekre

Mindenszentekkor, halottak napján az emberek kilátogatnak a sírkertekbe. Lényeges, hogy amikor elhagyjuk az otthonunkat, annak biztonságáról is gondoskodjunk. Még bukóra se hagyjuk nyitva az ablakokat, nyílászárókat. Zárjuk be a bejárati és a kertkaput is, hiszen az alkalmi tolvajok, besurranók éppen ezeket az alkalmakat használják ki, hogy megtalálják az értékeket. A statisztika szerint ehhez 7 perc is elég, ha nem megfelelően gondoskodunk a biztonságba helyezésükről.

– mondta Németh Andrea rendőr őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztályának kiemelt főnyomozója.

A szakértő szerint nem érdemes mindenünket magunkkal vinni, amikor a temetőbe indulunk. A telefon, a bankkártya és az online igazolványok ma már akkor értéket képviselnek, hogy egy elveszett mobil egy kisebb vagyont jelenthet egy tolvajnak.

Több rendőr, nagyobb biztonság

A hétvégén a megszokottnál is több egyenruhás járőr lesz a temetők környékén, hogy a megemlékezés békésen telhessen. Ha mégis baj történik, a 112-es segélyhívón azonnal kérhetünk segítséget.

Németh Andrea arra is emlékeztetett, hogy ilyenkor nemcsak a türelem és az empátia fontos, hanem az is, hogy emberként bánjunk egymással a parkolóban, a buszokon és a virágárusoknál egyaránt.

A rendőrség a bűnmegelőzés kapcsán folyton dolgozik az online átverések kiszűrése ellen is. Sok esetben jártak már sikerrel a csomagküldő szolgálatok nevében elkövetett bűntények felszámolása kapcsán is.