Elképesztő kegyetlenséggel fenyegette kiskorú áldozatait a borsodi férfi

Egy borsodi férfi kiskorú lányokkal ismerkedett meg a buszon. A bűnöző biztonsági őrként dolgozott, de a gyerekeknek azt állította, hogy a rendőrségnél szolgál és igazolványát is megmutatta. A Kazincbarcikai Járásbíróság most öt év börtönre ítélte. A Boon.hu számolt be a pedofil cselekedeteiről.

Öt év börtönt kapott a pedofil bűnöző

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

A pedofil bűnöző rendőrnek adta ki magát

A férfi az utazás után a közösségi médián keresztül vette fel a kapcsolatot a kislányokkal. Több álprofilt hozott létre, és azt állította, hogy egy zaklatót keresnek. A lányokat arra kérte, működjenek együtt a másik felhasználóval, aki valójában szintén ő volt. Célja az volt ezzel, hogy intim képeket szerezzen a mit sem sejtő fiatalkorúaktól.

Fenyegette az áldozatokat

Amikor az egyik kislány gyanút fogott, a férfi megfenyegette azzal, hogy vírust telepít a telefonjára. Egy másik sértettet pedig azzal riogatott, hogy

bántalmazza az édesanyját és felgyújtja a házukat.

A félelem miatt a gyerekek egy ideig engedelmeskedtek, de végül megtagadták a további képküldést.

Gyermek pornográf felvételek a telefonján

A nyomozók a férfi telefonján további pornográf felvételeket találtak, köztük

kiskorúakról készült képeket is.

Az előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyalásról.

Öt év börtön

A Kazincbarcikai Járásbíróság szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt öt év börtönre és öt év közügyektől való eltiltásra ítélte a férfit. Emellett megtiltották számára, hogy a jövőben fiatalkorúakkal kapcsolatos munkát végezzen. A férfi a bűncselekmények idején a

Borsod vármegyei rendőrségen dolgozott biztonsági őrként.

Két különböző közösségi oldalon is regisztrált, eltérő neveken – áll a Miskolci Törvényszék közleményében.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

