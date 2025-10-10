Pár napja szabadult a börtönből a nyíregyházi bűnöző és máris újra rács mögött van

A rendőrség beszámolója szerint a nyíregyházi bűnöző, aki korábban is több betörés és lopás miatt ült börtönben, szeptember elején szabadult. A bíróság engedélyezte számára, hogy csak három hónap múlva kezdje meg a büntetés letöltését, így ideiglenesen szabadlábra került - írta a Szon.hu.

A bűnöző hamar visszakerült a rácsok mögé

Fotó: MW-archív/Szon.hu

Így bukott le a bűnöző

Alig telt el néhány nap és máris újra a város udvarain ólálkodott, éjjelente pedig több házba is besurrant. A zsákmánya főként eladható kisebb értékekből állt, mint mobiltelefonok, szerszámok és kerti díszek.

Egyik éjjel azonban pechje volt. Az egyik ház bejáratánál elhelyezett biztonsági kamera éles felvételt készített róla, amint az udvaron matat. A rendőrök a videót látva azonnal felismerték a bűnözőt, akinek neve sajnos már nem ismeretlen a nyíregyházi hatóságok előtt.

A felvételek alapján beazonosították, majd elfogták a férfit, aki ezúttal nem tagadhatta tettét. A rendőrség szerint az elkövető hajléktalan életmódot folytat és rendszeres bűncselekményekből tartja fenn magát.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség azonnal indítványozta a férfi letartóztatását. Dr. Borsodi-Buss Emese, a vármegyei főügyészség szóvivője szerint a hatóságok attól tartottak, hogy a bűnöző megszökne vagy újabb bűncselekményt követne el.

A bíróság döntése alapján a gyanúsítottat egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezték. A férfi tehát ismét visszakerül a rácsok mögé, alig néhán héttel azután, hogy esélyt kapott a tisztességes életre.

Betöréses bűncselekményből pedig nincs hiány, legutóbb a csókakői törpének elkeresztelt tettes tartotta rettegésben a települést, akinek kilétét azóta is homály fedi, cselekedetét pedig még nagyobb rejtély, ugyanis egy 40x40 centis ablakán át jutott be az óvodába, dolga végeztével pedig még egy cigit is elszívott az egyik gyerekszobában.