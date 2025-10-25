TOP veszélyes bűnöző körözés alatt – vigyázzon, bárhol szembe jöhet

Veszélyes személyt köröz a rendőrség. A bűnöző rajta a van a TOP 50-es körözési listán. Eddig sikerült a rendőrök elől meglógnia. A Heol.hu tette közzé a fényképét.
Veszélyes bűnözőt köröz a rendőrség
Burai Olivér 1981. január 15-én született Egerben. Emberkereskedelem és fogolyszökés miatt keresik. Rajta van a legkeresettebb bűnözők listáján, benne van a TOP 50-ben.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, aki bármit tud a férfi hollétéről, tegyen bejelentést.
